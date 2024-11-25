11月25日 常年期第三十四週星期一

默示錄 14:1-3,4-5 聖詠 24[23]:1-2,3-4,5-6 路加福音 21:1-4

看到把兩文錢投入銀庫的窮寡婦舉動，主耶穌有很大感觸。可以肯定，主耶穌看到的，絶非只是那價值不高的兩文錢，而是寡婦的心。全心投入，素來都不是數量的問題，而是傾盡所有，盡其所能。寡婦的全部，是從她的不足之中，將一切奉上。唯有如此，人才是真正地在依賴天主而活。這不是一次性的行動，而是一種生活態度：無論在任何境況，都追求完全投入與主相遇，接受祂的愛。這種態度，會成為影響我們所作的所有決定的依據。雖然沒有人能輕易地做得到，但依賴天主的慈恩，促成可能。

今天在默觀這段福音時，我們再一次被邀請去認定生命中的一切，都是天主賜的豐厚禮物。我們不僅要細察是甚麼在阻礙我們走向主，更要培養一顆因愛主而能把一切奉上的心。

仁慈的主耶穌，感謝祢把愛天主的態度揭示給我們，並以祢的生命啟示我們可如何因著愛而徹底奉獻。求祢賜我們全心全意注視祢，以祢為榜樣，並從祢身上吸取力量。

内容來源取自《和平月刊》

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