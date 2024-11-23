11月23日 常年期第三十三週星期六

默示錄 11:4-12 聖詠 144[143]:1,2,9-10 路加福音 20:27-40

撒杜塞人不相信死後有生命，所以設法要將這個觀念顯得荒謬怪誕。耶穌不與爭辯，因為爭辯無補於事，亦沒有贏家。正如祂慣常做的，耶穌跳出辯論的範圍，引提問的人，更深入地領悟真理。

耶穌施教的模式，往往就是我們現代人所說的「思維轉變/mind shift」或「範式轉移/paradigm shift」。耶穌嘗試讓撒杜塞人明白，他們提出的範例是多麼不合情理地由一個模式轉到另一個模式 — 由屬地的轉到屬天的。死後有生命的問題，只能從一個新的範式去討論，是一個幾乎完全超越我們所能掌握的層面。

所有關乎人的問題，都是關乎天主的問題；而所有涉及有關天主的問題，都是人的切身問題。

撒杜塞人問到人死後的生命，誠然就是一條關乎天主的問題 — 天主渴望和我們分享祂的永恆生命和福樂嗎？所以，耶穌在這裏同時指出，如果我們真正明白到多少有關永生天主的事，就會較容易明白到，死後有生命的信念。

主，請祢引導我們進入使我們獲享自由，釋放我們的真理。

内容來源取自《和平月刊》

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