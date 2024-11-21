11月21日 獻聖母於聖殿紀念

匝加利亞先知書 2:14-17 （詠）路加福音 1:46-47,48-49,50-51, 52-53,54-55 瑪竇福音 12:46-50

我們歡呼喜樂吧！因為上主要來住在我們中間（參閱匝2:14）。藉著耶穌基督，天主的無限仁慈，清晰可見了。祂的仁慈克勝我們的罪過，善待弱小的兄弟姊妹。祂「舉揚卑微貧困的人，使饑餓者飽饗美物」。

我們都先被祂仁慈地恩待了，也被召去成為仁慈的，做耶穌的真親屬。那裏有基督徒，就應該有仁慈的綠洲。在今天的社會，有不少人生計不穩，在痛苦中度日；有不少人無聲地飽受著遍體鱗傷的煎熬！教會奉召去治療這些創傷，以慰藉之油紓緩，以慈悲包紮，以精誠團結和不懈的關懷醫治。

雖然我們未必都能對社會上的不公義，發揮多大的影響力，但德蘭修女鼓勵我們：至少要讓來到自己身邊的人，在離開時感覺更好，更快樂。我們要透過自己的面容、眼神、微笑和溫馨的祝福，作天主仁慈的活見證。

聖母瑪利亞，仁慈之母，求您為我們代禱，以您的母愛呵護我們，直到我們被引進幸福的天鄉。

内容來源取自《和平月刊》

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