11月20日 常年期第三十三週星期三

默示錄 4:1-11 聖詠 150:1-2,3-4,5-6 路加福音 19:11-28

在時間的盡頭，每個人都要面對從天降來的天主，只是人的心境會有不同。天主雖然許下善有善報，新天新地，卻也難免會有人沒有用好世上的生命。於是，路加福音就提到，因沒有善用主人給予的本錢，來賺取利潤，而受罰的僕人。相信耶穌不會只是為借用這個比喻，以威嚇的姿態，令所有人害怕；因為如果祂真的是這樣斤斤計較，又怎會情願捨掉自己的性命，拯救歷史上無數次浪費天主召叫的人類？祂認識我們，比我們更認識我們自己，尤其是祂知道人和天主最大的區別，就是人無法看到天主所看到的，也因此，每個人都會後悔。後悔自己明明可以做得更好，卻沒有做到，自身的內疚、羞愧，有時候比外在的批評更難忍受。

天主的子民，若一心跟隨天主，自然不會只在離世時，才見到天國，卻已經讓天國在自己的塵世生命中實現。真福八端的道路，就是通往天國的道路。

天主，祈求祢賜給我安靜祈禱的精神，讓我雖身在塵世，仍然易於找到祢。

内容來源取自《和平月刊》

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