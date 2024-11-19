11月19日 常年期三十三週星期二

默示錄 3:1-6,14-22 聖詠15[14]:2-3,3-4,5 路加福音 19:1-10

默示錄選篇所說的：「有耳朵的，應聽聖神向各教會說的話」，不僅是作者重複向他的同代信友所說的，也是給我們二十一世紀的教會成員說的。稅吏瑪竇與天主相遇，聽了耶穌的話，而獲得救恩。撒爾德教會和勞狄刻雅教會，不會聽懂聖神的話，除非他們首先與天主相遇。同樣，我們要祈願與天主相遇，然後因祂的話而改變。

根據對觀福音的記載，耶穌與瑪竇相遇時，並沒有太多說話，只是簡單的三言兩語。就是因著這簡單的幾句話，瑪竇的人生從此再也不一樣了。默示錄作者為撒爾德教會和勞狄刻雅教會，所傳遞的天主的話，也並不是長篇大論，卻一針見血，字字珠璣。凡與天主建立起關係的人，聽聞這些話都不會無動於衷。時隔二十個世紀，處於不同地域的我們，若與天主建立起關係，聖神的話，同樣會改變我們的內心及外在行為。

主，請幫助我，我願意與祢聯上親密的關係，並因聖神的話而改變。

内容來源取自《和平月刊》

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