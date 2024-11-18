11月18日 常年期第三十三週星期一

默示錄 1:1-4; 2:1-5 聖詠 1:1-2,3,4,6 路加福音 18:35-43

「你拋棄了你起初的愛德」— 這是若望致書厄弗所教會的其中一句說話，也肯定是聖經中最辛酸傷痛的說話之一。當然，辛酸傷痛並非只限於這一句說話，而是聖經常觸及的主題，是天主對人感到失望的表達。即如我們在上週三所聽到的耶穌慨歎：「那九個人在哪裏呢？」

透過歐瑟亞先知，天主曾經這樣對以色列說：祂要把以色列領回曠野，使她回憶起祂如何在她年輕時愛過她，因為她拋棄了她的初戀。

初戀扣人心弦，使人興奮，充滿憧憬，朝氣洋溢。可是，真正活潑，充滿朝氣的人生，需要更成熟的愛。成熟的愛，經由痛苦鍜造，由含忍作導師。熱血沸騰的初戀生成的憧憬與激情，會隨時間消減，但愛情本身必要滋長。至死不渝的偉大愛情，綻放出生命的奧秘，譜奏出歡欣的樂章。

主，若我對祢的熱戀逐漸消散，請祢扶持我，堅定我；教我為了祢的更大光榮，在愛中更趨成熟，在成熟中更愛祢。

内容來源取自《和平月刊》

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