11月16日 常年期第三十二週星期六

若望三書 5-8 聖詠 112[111]:1-2,3-4,5-6 路加福音 18:1-8

若望稱讚加約善待旅客的愛德行為，是「真信徒的行為」。聖詠作者認為真信徒就是敬畏上主，喜愛祂的誡命，富有仁愛、慈悲、公道、樂善好施，並以正義處理事務的人。

在現實的生活環境中，做一個真信徒，需要依靠天主恩賜毅力和勇氣。因為現實社會鼓吹的主義，很多時違反真信徒所奉行的主義。公道和正義往往在現實的社會裏被歪曲了。人也可能在不自覺中，變成是魔鬼的朋友，而仍堅持自己是在維護公義。

所以，耶穌教導我們恆常祈禱的重要。不斷祈禱真的可以起無法想像的轉化，使我們能夠在信仰上站穩，並更能以相稱天主的態度待人接物，「成為與真理合作的人」。耶穌用比喻告訴我們，只要我們「時常祈禱，不要灰心」，天主一定會俯允我們的所求。

溫柔的主耶穌，求祢陪伴我，幫助我養成恆常祈禱的習慣，有能力做個真信徒。

内容來源取自《和平月刊》

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