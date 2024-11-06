11月6日 常年期第三十一週星期三

斐理伯書 2:12-18 聖詠 27[26]:1,4,13-14 路加福音 14:25-33

「不惱恨自己的父親、母親、妻子、兒女、兄弟、姊妹，甚至自己的性命，不能做我的門徒。」

這句話很容易讓我們顫抖，因為它似乎與華人的孝道，有很大差別。盂子論人倫：「父子有親，君臣有義，夫婦有別，長幼有序，朋友有信。」為何要從「親」變成「惱恨」呢？又為何不捨棄一切所有，不能做耶穌的門徒呢？

按照古猶太人的表達方式，聖經學者認為，這裏的「惱恨」該被理解為「愛少於」。子女仍然要愛父母，但對父母的愛，要少於對天主的愛；第一個位置必須屬於天主。做耶穌的門徒，不廢除外在關係和家庭現實，而是更新內在關係，改變心內的秩序，因為「孝敬父母」是主耶穌肯定的誡命。聖依納爵在他的《神操》第23條的「原則與基礎」，這樣總結主要求的新秩序：「人受造的目的，是為讚美、欽崇、事奉我們的主天主，由此妥救自己的靈魂。世界上的一切都是為人而造的，為助他達到他受造的目的」。

主啊！我心中哪種關係還在混亂狀態，請祢助我以祢的秩序來調整。

内容來源取自《和平月刊》

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