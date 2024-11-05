11月5日 常年期第三十一週星期二

斐理伯書 2:5-11 聖詠 22[21]:26-27,28-30,31-32 路加福音 14:15-24

天主對人的邀請，是一次又一次。一開始，天主藉祂的僕人發出邀請，以色列人接受了。到後來，祂藉兒子發出邀請，宗教領袖們拒絕了。天主對人的邀請，是一個又一個。天國是屬於每個人的，不分男女老少。無論是買地的、買牛的，或是娶妻的，都收到了邀請，但他們最終以各種各樣的理由拒絕了。

天主對我們的召叫，每天都在發生，但我們的回應是怎樣的？天國是給那些有準備的人，有渴望的人。耶穌的講話，引起了一個同席人的興趣，致使他說：「將來能在天主的國裏吃飯的，才是有福的！」除非開放自己，接受天主的邀請，人是不能進去的。

自以為是的人，一無所是。自以為有的人，一無所有。他們有地、有牛、有妻，實際上，所擁有的，都是短暫的。他們與永恆，失之交臂。進天國的人，是「那些貧窮的、殘廢的、瞎眼的、瘸腿的」。看似一無所有，實則一無所缺。他們認為自己不配，但卑微阻止不了天主的大愛。真正阻礙人進入的，是人的驕傲。

主，教我不為世物所累，以至喪失永生。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html