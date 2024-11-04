11月4日 常年期第三十一星期一

聖嘉祿．鮑榮茂主教（紀念） 斐理伯書 2:1-4 聖詠 131[130]:1,2,3 路加福音 14:12-14

一般人做事，或許很難找到純粹是上愛天主下愛世人的動機。主耶穌明確地邀請我們，要懷著純正的動機與人交往，不要摻雜私心。如此，人與人的交往，才簡單、純樸、真摯，才會有天上非物質、非名利的屬神賞報。這看似簡單的做人處事動機，卻是天主恩寵的果實，而非憑人力所及。聖保祿在今天的斐理伯書中，也明確地指出了效法基督友愛謙下的原因、方式和必要性。然而，即使享物質豐盛、經濟自由的現代人，也未必常能心懷感恩、謙下憫人；物質匱乏、財力緊張者，更可能會自卑，感覺丟臉。離棄屬天的恩賜和價值，苦苦追求世間名利，以俗世的方式待人接物，顯然不是基督徒應有的所為。

若心中沒有基督和祂的價值觀，物質上再富有，也只能是個靈性上的窮人，為物質所困；若心懷基督，兼備祂的哀憐與同情，即使物質匱乏，也能活出真正的富裕：慷慨、豁達、平安、喜樂，享真正的內在自由。

純樸謙卑的主耶穌，請以愛的勸勉，鼓勵我活出祢所懷的心情。

内容來源取自《和平月刊》

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