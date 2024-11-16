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Nicaragua, il presidente dell'episcopato esiliato in Guatemala Nicaragua, il presidente dell'episcopato esiliato in Guatemala  (AFP or licensors)
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尼加拉瓜主教團主席埃雷拉主教被放逐到危地馬拉

尼加拉瓜希諾特加的主教埃雷拉是第三位被該國當局驅逐的主教。

（梵蒂岡新聞網）現年75歲的尼加拉瓜主教團主席、希諾特加的主教埃雷拉（Carlos Enrique Herrera Gutiérrez）11月13日被該國當局驅逐至危地馬拉。當地媒體報導了此事。

埃雷拉主教是主教團第三位被尼加拉瓜當局驅逐的主教。在他之前，馬塔加爾帕教區阿爾瓦雷斯（Rolando José Álvarez Lagos）主教和西烏納教區莫拉（Isidoro del Carmen Mora Ortega）主教均被驅逐。2019年，馬納瓜輔理主教巴埃斯（Silvio José Báez）接到死亡威脅後不得不離開。

埃雷拉主教是在公開譴責希諾特加當地政府後遭驅逐。11月10日主日傍晚，主教在聖若翰洗者主教座堂主持彌撒時，對市政府不斷組織喧鬧的活動來打斷禮儀表示不滿。他在禮儀中說：“市長和所有市政府官員正在做的是一種褻瀆……。我們為他們和我們向天主懇求寬恕。”這一席話是在念懺悔詞時說的。

本月13日，主教離開前，希諾特加教區的官方臉書頁面已停止使用。這個社交媒體用來直播主日彌撒和其他宗教活動，尤其是埃雷拉主教主持的活動。

據當地媒體報導，在針對天主教會的其他措施中，也禁止司鐸進入公立醫院施行病人傅油聖事。儘管沒有正式文件證實這一點，媒體稱，這一措施讓家屬和病患陷入絕望。

教宗方濟各多次表示關懷尼加拉瓜教會，並呼籲為該國人民祈禱。

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2024 November 16, 13:41
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