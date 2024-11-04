仁愛傳教修女會海地會院和醫院遇襲

德肋撒修女在海地太子港創建的會院和醫院遭到一群武裝分子破壞並縱火焚燒。這些修女每年接納並照顧多達3萬人。

（梵蒂岡新聞網）海地太子港的仁愛傳教修女會會院和醫院向來廣受尊敬，直到10月26日它成了暴力襲擊的目標為止。那天晚上，一群幫派份子在這裡大肆劫掠後，縱火焚燒。所幸沒有任何修女受傷，她們目前暫住在海地另一個會院。

早在今年9月底，警方就勸導修女離開該地區，關閉會院，因為幫派衝突對她們的生命安全構成危險。10月26日，歹徒闖進會院，搗毀部分圍牆，將會院和醫院洗劫一空。長椅、病床和醫療設施全部被搬走，有些物品已經在黑市中賣出轉手。

幫派逍遙法外

這是仁愛傳教修女會第一次在該國遭遇襲擊。到目前為止，各幫派都很尊重該修會對百姓的重要貢獻。當地一名危險的幫派頭目謝里齊耶（Jimmy Chérizier）是襲擊事件的背後主謀，據當地消息來源稱：「他失去了一切理性、一切對修女和人民的尊重，因為他深知最貧困的人受益於修女們的服務，這些年來百姓獲益良多。」每年有將近3萬人在修女的會院得到照顧。

1979年，德肋撒修女在太子港總醫院的庭院目睹病患被放著不管、任由他們死去，便親自在海地成立會院。此後，眾多海地人得到修女溫柔雙手的細心照料，領受糧食和援助物資，接受外科手術或醫療照護。

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