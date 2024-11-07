攜手服務全球座談會：從大學內激發改變

在第五屆攜手服務全球座談會開幕前夕，意大利聖母升天大學高等培育中心主任欽奎女士向本新聞網談論「服務中學習」的概念：透過服務團體來增進知識的方法。

（梵蒂岡新聞網）第五屆全球攜手服務座談會（Simposio Globale Uniservitate）於11月7日至8日在羅馬聖母升天大學（LUMSA）舉行。這項活動由聖母升天大學和「教導相遇及互助」高等培育中心共同舉辦，在與布宜諾斯艾利斯攜手服務協調小組的合作下進行，並得到聖座文化教育部的支持。

聖母升天大學教育學程主任、教導相遇及互助培育中心主任欽奎（Maria Cinque）女士向本新聞網介紹道，該中心負責推廣「服務中學習」（service learning）的方法論，也就是通過對團體予以團結互助的服務來提升各自的知識。

該中心有如一個神經中樞，周圍有其它的溝通網，比方說：集結眾多天主教大學的攜手服務（Uniservitate）項目。欽奎教授說：「我們很高興主辦這次活動。今年適逢教導相遇及互助培育中心成立10週年，以及聖母升天大學創校85週年，其根基正是教育及服務的使命。」

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