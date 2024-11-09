羅馬內利神父：我們不願意離開我們的堂區

加沙聖家堂本堂神父羅馬內利見證說，在以色列軍隊發布疏散令後，團體內部非常緊張。

（梵蒂岡新聞網）“無論白天還是黑夜，直升機和炸彈爆炸的聲音一直沒有停止過”。加沙聖家堂本堂神父羅馬內利向《羅馬觀察報》如此表示。“聲響來自我們堂區西北地區的賈巴利和希塔附近。希塔以前還住著幾個基督徒家庭，現在那裡有強制執行的疏散令。到目前為止，留下來的少數基督徒躲到兩個堂區，也就是我們的堂區和東正教堂區”。

羅馬內利神父說，“明愛會和我們的阿奎納聖多瑪斯培育中心在我們堂區北邊4公里的地方。幸運的是，這兩個地方幾乎是空的，因為它們正在進行整修”。神父接著表示，“4公里只是一小段路，我們預計以色列軍隊很快就會達到我們家附近。為此，我們的團體內部此刻非常緊張。儘管我們尚未接到疏散令”。

神父最後表示，可是“數週前，我們接到以色列國防軍的消息，說我們所在的地方是‘紅色區域’，並指出兩條去南部的通道。可是，我們的大家庭不願意離開，我不知道將會發生什麼事。我們為什麼要離開呢？我們沒有任何人涉入衝突中。我們的基督徒去南部幹什麼呢？與另外200萬巴勒斯坦流離失所者擠在一起，他們住在帳篷內、一無所有。我希望，西方也瞭解我們到危險情況。我一直相信我們的宗主教皮扎巴拉樞機的處理能力”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html