關於禧年首位真福梅利尼神父的研討會即將召開

羅馬宗座拉特朗大學將於11月11日舉辦有關梅利尼神父的研討會。他是寶血傳教會第三任總會長，生活於19世紀，將成為2025禧年首位列品的真福。

（梵蒂岡新聞網）「真福」梅利尼（Giovanni Merlini）神父：分辨與領導的靈修。以此為主題的研討會將於11月11日下午三點在羅馬宗座拉特朗大學舉行，主辦方是基督寶血聯合會研究中心，以迎接梅利尼神父的列真福品大典。他是寶血傳教會第三任總會長，列品大典將於2025年1月12日在聖若望拉特朗大殿進行。屆時，他將成為這個禧年的首位真福。

有關靈修的科學研究

梅利尼神父出生於18世紀末，19世紀初進入寶血傳教會，時常伴隨在會祖聖賈斯帕（Gaspare Del Bufalo）左右。

寶血傳教會意大利省會長拉巴特（Benedetto Labate）神父在一份公告中解釋道，「對於我們寶血傳教會會士、朝拜基督寶血會修女，以及其它與敬禮基督寶血有關的靈修大家庭來說」，研討會是「一個牢固的傳統」，自從「上個世紀60年代起，我們的傳教士就致力於科學研究，深入探討這個靈修」。

梅利尼神父是「分辨的聖者」

基督寶血聯合會研究中心主任曼佐（Giacomo Manzo）神父表示，研討會將專注於「分辨與領導的靈修」，梅利尼神父為此做了見證，他理當能被視為「分辨的聖者」，也就是「一個人因著聖神的行動，懂得活出並指導如何去應對自己生活的選擇、如何在天主聖言和天主聖意的光照下去管好自己」。

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