雅魯培神父列品案教區階段結束：具梵二精神的依納爵神恩

教宗羅馬教區代理主教雷納總主教11月14日在拉特朗宮主持儀式，為雅魯培神父列真福品案教區階段的程序劃下句號。雷納總主教回顧了雅魯培神父的勇氣、遠見、謙遜、傳教熱情、對窮人的關愛，以及始終服從教會和教宗的聖德。他從未忽視祈禱這一“首要之務”。遍布58個國家的耶穌會難民服務處是他最偉大的遺產。

（梵蒂岡新聞網）耶穌會第28任總會長雅魯培（Pedro Arrupe Gondra）神父列真福品案的調查工作已經在羅馬教區完成，教宗羅馬教區代理主教雷納（Baldo Reina）總主教為此於11月14日主持儀式。當天是雅魯培神父的冥誕，對這位天主忠僕的生平、德行、聖德聲望進行了五年的教區調查階段程序到此告一段落。儀式結束後，被封存的調查文件已呈送到聖座封聖部。負責調查工作的教區法庭成員出席了儀式。

對教會和教宗的忠誠與服從

在儀式中，雷納總主教做了長篇發言。他指出，雅魯培神父的首要使命就是始終本著忠誠及服從教會和教宗的精神，捍衛大公會議的精神並將其付諸實行。對雅魯培來說，耶穌會士服從教宗的第四個聖願不僅是一個信念或傳統，而是深刻的情感連繫。雅魯培實事求是的性格幫助他度過了第32屆修會大會的困難時期，他認為這個時期是耶穌會士精神得到更大淨化的機會。

創造性的管理風格

接著，雷納總主教說道，雅魯培神父努力不懈地“更新對奉獻生活和修會聖願、團體生活、使命和靈修生活的理解”。聖依納爵的靈修特別有賴於他的《神操》傳播開來。雅魯培心中理想的總會長形象是一個能夠從裁決和統管的態度轉變為啟發、激勵、鼓勵和促進新思想的人。雅魯培神父“相信信任的創造力，因此他選擇並信任他的屬下，重視每個人的優長，接受被誤解或被欺騙的風險”。

耶穌會難民服務社與優先選擇窮人

雷納總主教指出，雅魯培神父“選擇”以窮人為先，這使其成為燈塔和先驅。事實上，他倡導要關愛那些忍受貧窮、不義、無知和絕望的人。他最重要的遺產是“耶穌會難民服務處”(JRS)，該機構如今遍布在58個國家。11月14日恰是“耶穌會難民服務處”成立的週年紀念日。

日本與信仰本地化

雷納總主教也講到雅魯培神父的濃厚傳教熱情，他高度尊重地方文化的特色，秉持信仰本地化的風格實現其福傳的使命。日本是雅魯培神父最嚮往和熱愛的地方之一：他於1938年到達日本，並在那裡待了27年。在廣島遭遇原子彈轟炸後，他在耶穌會初學院建立了戰地醫院，為約200人提供了緊急援助。

祈禱為首要之務

作為跨宗教對話的推動者，雅魯培神父邀請我們與非信徒維繫良好的關係。雷納提到，他鼓勵平信徒承擔起自己的責任，無論是在耶穌會的學校還是國際性善會中，例如“基督生活團”或當時的“祈禱福傳會”，即現時的“教宗全球祈禱網絡”。

最後，出席當天活動的耶穌會現任總會長蘇薩（Arturo Sosa）神父指出，雅魯培神父是那些找藉口不祈禱的人的效法榜樣。當人們問他怎麼能夠找到時間每天與天父對話，更長時間地、更親密地與天父交談時，他坦率地回答：“這只是一個優先性的問題。”祈禱是伴隨他一生的命脈，從祈禱中養成言行的合一、分辨的能力、在行動中的默觀，這些是聖依納爵神恩的支柱。

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