上海教區：230人參加研討會，加強牧靈工作

上海教區10月29日舉辦研討會，旨在加強堂區牧靈工作，並且在這個大都會和整個教區內重振福音的宣講。神父、修女、平信徒出席活動，民政當局的代表也在場。開幕彌撒由沈斌主教主禮，他在講道中邀請神父認真準備並做好彌撒、每日祈禱，那是牧靈工作的泉源。

（梵蒂岡新聞網）「基督愛教會」，以及「教會忠於基督」：上海教區主教沈斌沿著這兩條指導路線展開彌撒講道，為上海教區舉辦的研討會拉開帷幕。該活動旨在加強堂區牧靈工作，並且在這個大都會和整個教區內重振福音的宣講。根據《信仰通訊社》報導，研討會於10月29日在上海舉行，與會者超過230人，其中包括教區的神父、修女和男女教友。民政當局的幾名代表也出席了活動。

彌撒、祈禱、默想、朝拜聖體

沈斌主教在講道中尤其對神父提出了幾點建議，指出他們牧靈福傳事業的泉源是每天認真準備並做好彌撒、每日的祈禱、默想、朝拜聖體、學習天主聖言。

研討會內容

在研討會上，討論組的幾名負責人針對不同主題做了報告，內容涵蓋了前幾次共同省思機會上所探討的課題。他們就《上海天主教從嚴治教實施細則》實施狀況作交流發言。

當天下午，與會者分成23個討論組，圍繞天主教管理制度中國化、堂區牧靈生活、基督徒家庭現況及問題、聖召與奉獻生活共四個板塊、15個議題暢所欲言，並提出了許多富有洞察力的好觀點和具有創造力的好建議，這些能幫助上海教區天主教團體在未來的道路上加以採納和發揮。

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