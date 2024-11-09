詹思祿主教講述出席世界主教會議的感受

福寧/閩東教區主教在接受他的教區傳媒負責人視頻採訪中，回顧了10月份的世界主教會議，並談到能與教宗方濟各分享彌撒慶典的喜樂。信仰通訊社發表了這篇視頻訪談。

「教宗特地安排了我們兩位主教到他個人的小聖堂去共祭。在彌撒當中，他還特地讓我用中文來讀當天的福音」：這可能是福寧/閩東教區詹思祿主教，十月在羅馬出席世界主教會議期間最為重要的時刻了。和杭州的楊永強主教一起，詹思祿主教被教宗任命為第十六屆世界主教會議代表，出席主題為「為了一個同道偕行的教會：共融、參與和使命」的主教會議全體大會。

返回閩東後，教區傳媒負責人們採訪了詹思祿主教。其間，詹主教簡短介紹了羅馬之行的經歷，特別是與教宗和幾位樞機見面的情景。信仰通訊社發表詹主教受訪的文字版以及音頻。詹主教敘述的幾個細節，堪稱寶貴的見證，也有助於捕捉中國天主教會對羅馬主教的敬仰之情。

詹思祿主教接受教區自媒體採訪時指出，「教宗是非常慈祥的，他見到我們兩位主教非常慈祥的。他拉著我的手。我兩個手也緊緊的握住教宗的兩個手。我說聖父，感謝你這次提名讓我來參加第十六次主教會議。在這個過程當中您多次接見我。使我教區的神父，修女教友們得到極大的鼓舞」。然後，教宗也非常深情的說，「你代表我向你的教友問候，我愛他們」。

尊敬的主教，感謝您安排時間來接受我們的採訪。我們閩東教區的教友都非常關注您這次去梵蒂岡參加世界主教代表會議。請您給我們簡要的分享一下會議的情況。

首先，我們要感謝天主對我們教區的眷顧。同時，也感謝教宗的提名讓我參加這個第十六屆世界主教會議。我和楊主教，我們是十月一日的飛機飛往羅馬。十月二號， 我們兩位主教參加了由教宗主持的在聖伯多祿廣場舉行的開幕彌散。接著，一直到十月二十七日的閉幕，我們中國的兩位主教全程參加了這個所有的這個議程，非常充實。大會的主題是創建共議性教會。會議的形式是兩個方面，一就是這個大會發言，第二個就是小組討論。我們兩位主教是在這個會議當中都做了大會發言。那個小組發言，這個我們每天也都在參與。我的大會發言這個內容還被羅馬觀察報，這個提前報道。另外一個提議也被大會採納，作為文件的材料。

我們在自媒體上看到不少教宗方濟各和您的合影。那請您分享一下，參會期間您合照中的一些精彩互動時刻。

實際上我們在這個會議過程當中，有很多機會跟教宗零距離的接觸的。第一次，我們是在二號開幕的那一天，楊主教跟我兩個人代表我們中國教會向教宗送了一尊佘山聖母像。教宗非常高興，然後，我們又向教宗送了第二件禮物。

我們又向教宗送了第二件禮物，那就是我寫的那幅字，這個內容是以信取信。主要是在讚美教宗他的為人、他的品德，就是那個信字是誠信謙和，贏得世界人民的這個信服和愛戴。當我們兩位主教把這個字展示出來送給教宗的時候，並且由翻譯的神父把我們的內容翻譯出來教宗聽了以後，教宗心裡面很高興。然後，他老人家竟然都用手指指著我們那個第一個信字說，這個字寫錯了。大家都開始的時候大家都覺得很蒙，後來我恍然大悟，就感覺到這個老人家是一個高級的幽默。他自己有一種不敢當，對這種讚譽。

另外一次跟教宗的這個互動，我特別激動。因為教宗特地安排了我們兩位主教到他個人的小聖堂去共祭，在彌撒當中，他還特地讓我用中文來讀當天的福音。後來教宗就跟我們講，他說你們現在跟我來到我書房去。你看看，哪一些你們喜歡的你就可以拿走。我們看了很多禮物，當然其他東西我們不可能會都那麼貪心，那麼要。我們主要還是想到為咱們自己教區的神父，修女，這個貞女他們，看看能不能拿一點念珠給他們做禮物。所以我選的就是念珠，那次我帶了不少念珠回來。這都是教宗親自送給我們的。

另外還有一次，教宗給我們書。我們吃完晚飯就在那邊等，結果教宗從大廳那邊出來。出來的時候，我們相互問候以後，教宗竟然拿了一大疊書，拿了一大疊書。他說，我特地選了這是中文版的這個書給你。哎呀，我非常感動。這個老人家知道我們不會外語，他還特地選了這個中文版的書給我們，所以非常感謝！

我們通過自媒體平台也看到您和國務卿和其他樞機主教們的互動。那他們對我們閩東教區的現況和未來又有什麼回應和寄望？

首先，是跟帕羅林樞機也做了深入的交流。樞機，國務卿就是非常期盼我們閩東教區就像剛剛可以開始那樣，期盼我們，能夠繼續保留大家合一共融。另外，就是我們傳信部長塔格萊樞機，樞機也非常關心我們閩東教區的事情，也希望也鼓勵我們教友們要團結、要團結共融；謀發展、謀發展。他還特地送給我個人禮物，你看這個戒指就是樞機給的，還有這個胸佩也是他給的，還有一條主教的權杖。我也送給他禮物，就是寫了一幅那個萬福的書法。我們交換了，他非常，大家都很高興。

另外，我們也跟聖職部的余樞機見面。他也特別熱情，對我們中國的主教。大家很希望我們中國教會辦好，中國教會好。特別是對我們閩東教區的事，他也都瞭解，都非常希望我們能夠在我的帶領下，在神父們的一種共同努力下把教會辦好。所以，也覺得這個機會，我也希望咱們自己教區，我們教育我們教友們，大家要珍惜，將包括教宗，還有這些大樞機主教們對我們的期待，很希望大家能夠戮力同心，把自己的教區辦好。

詹思祿主教訪談

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