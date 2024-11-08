皮扎巴拉樞機：為耶路撒冷祈求和平，是為全世界和平的吶喊

耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉樞機向在波蘭盧布林若望保祿二世天主教大學參加會議的人士傳達的訊息中，籲請所有人為和平祈禱。

（梵蒂岡新聞網）“請為耶路撒冷祈禱和平”（參閱：詠112,6）國際會議11月5日至7日在波蘭盧布林若望保祿二世天主教大學舉辦，世界各地的神學家和聖經學者參加了會議。受邀的耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉樞機以視頻連線方式宣讀他的講話說，為耶路撒冷祈求和平，事實上是為整個世界和平的吶喊。受邀嘉賓中也有阿根廷猶太經師什科爾卡（Abraham Skórka），皮扎巴拉樞機是盧布林若望保祿二世天主教大學的名譽博士。

樞機在講話中強調，聖地居民間的關係應該是天主臨在和人與天主密切關係的體現。他提醒說，聖經中為耶路撒冷祈禱和平的呼籲，在現今聖地複雜多問題的情況下，極具現實意義。天主等同於和平，教會等同於和平。皮扎巴拉樞機說，“教會的使命是宣揚天主，天主的面容首先是和平的面容”。

接著，樞機提到教會在聖地的使命，以及為耶路撒冷、為世界的和平的使命。他指出，“為耶路撒冷祈求和平也是為各民族祈求和平”。此外，樞機提到聖地居民的使命是見證與天主同在的生活，以及能夠為他人帶來生命。他最後說，“我們為此祈禱，努力成為其中一個小楷模。我知道我們的能力非常有限，儘管如此，我們要永遠記得，作為耶路撒冷居民，我們的見證是什麼”。

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