布斯蒂略樞機：教宗的訪問是激勵人們承擔責任的一份禮物

阿雅克肖的主教布斯蒂略樞機對教宗方濟各訪問科西嘉島發表評論說：“這是激勵我們對未來承擔責任的一份禮物。”教宗將於12月15日訪問法屬科西嘉島，出席在該島阿雅克肖舉行的“地中海民眾宗教情愫”大會的閉幕禮。

（梵蒂岡新聞網）在法語新聞界和阿雅克肖的主教布斯蒂略（François-Xavier Bustillo）樞機提前宣布教宗前去訪問科西嘉島的消息後，布斯蒂略樞機接受了梵蒂岡媒體的採訪。他強調，教宗首次對科西嘉島的訪問，是激勵人們對未來承擔責任的一份禮物。

布斯蒂略樞機首先談到了教宗訪問科西嘉島的原由。他說：“我們組織了一個名為‘地中海民眾宗教情愫’的大會，與會者有來自西西里島、撒丁島、西班牙和法國的主教。這是一個我們聚在一起分享我們各自的使命、生活和傳統宗教的機會。”

接著，這位科西嘉島的主教談到了該島綿長的天主教傳統，說道：“我們的教會與傳統密切相關，因為它是一個島嶼，像所有小國家一樣，它保持著與聖人、殉道者、聖母有關的傳統。因此，它是一個保持了傳統和宗教靈修維度的教會。我認為，重要的不僅是停留在傳統的外表層面上，而是要讓這些傳統激勵我們始終生活出信仰的激情。”

耶穌囑託我們兩個兩個地去，“祂邀請我們冒險與他人相遇。當民眾舉行遊行活動時，我們彼此相遇，在這些人中，有左派人士，有右派人士，有朋友，有反對自己的人，我們與所有人相遇，信仰把我們團聚在一起。在這片土地和我們的教區有這樣的傳統，就是在重大節日期間，司鐸、本堂神父和主教會在城市的大道上舉行禮儀慶祝活動。”

最後，布斯蒂略樞機說道：“我們看到許多戰爭，在地中海地區也是如此，因此，我們能夠透過我們的傳統傳承一個友愛的生活。我們也需要為了人們的利益負起責任，因為，如果我們只顧自己，我們就會忘記人們。人們需要有為他們益處服務的權威，也需要靈性的權威去照顧他們的靈魂，重視他們的價值與理想，這是我們所能做到的。”

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