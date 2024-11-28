布斯蒂略樞機：教宗的訪問是激勵人們承擔責任的一份禮物
（梵蒂岡新聞網）在法語新聞界和阿雅克肖的主教布斯蒂略（François-Xavier Bustillo）樞機提前宣布教宗前去訪問科西嘉島的消息後，布斯蒂略樞機接受了梵蒂岡媒體的採訪。他強調，教宗首次對科西嘉島的訪問，是激勵人們對未來承擔責任的一份禮物。
布斯蒂略樞機首先談到了教宗訪問科西嘉島的原由。他說：“我們組織了一個名為‘地中海民眾宗教情愫’的大會，與會者有來自西西里島、撒丁島、西班牙和法國的主教。這是一個我們聚在一起分享我們各自的使命、生活和傳統宗教的機會。”
接著，這位科西嘉島的主教談到了該島綿長的天主教傳統，說道：“我們的教會與傳統密切相關，因為它是一個島嶼，像所有小國家一樣，它保持著與聖人、殉道者、聖母有關的傳統。因此，它是一個保持了傳統和宗教靈修維度的教會。我認為，重要的不僅是停留在傳統的外表層面上，而是要讓這些傳統激勵我們始終生活出信仰的激情。”
耶穌囑託我們兩個兩個地去，“祂邀請我們冒險與他人相遇。當民眾舉行遊行活動時，我們彼此相遇，在這些人中，有左派人士，有右派人士，有朋友，有反對自己的人，我們與所有人相遇，信仰把我們團聚在一起。在這片土地和我們的教區有這樣的傳統，就是在重大節日期間，司鐸、本堂神父和主教會在城市的大道上舉行禮儀慶祝活動。”
最後，布斯蒂略樞機說道：“我們看到許多戰爭，在地中海地區也是如此，因此，我們能夠透過我們的傳統傳承一個友愛的生活。我們也需要為了人們的利益負起責任，因為，如果我們只顧自己，我們就會忘記人們。人們需要有為他們益處服務的權威，也需要靈性的權威去照顧他們的靈魂，重視他們的價值與理想，這是我們所能做到的。”
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