美國大選：主教為團結和所有當選的領導人祈禱

在美國大選結果出爐之際，該國主教團主席布羅利奧主教接受本新聞網採訪，強調該國主教維護人性尊嚴，尤其是最脆弱者、未出生的胎兒、窮人和移民。

（梵蒂岡新聞網）在美國大選結果出爐當天，該國主教團主席布羅利奧（Timothy Broglio）主教表示，美國主教們為總統當選人特朗普祈禱，也為在地方、州和全國層級所有代表美國人民的當選領導人祈禱。

布羅利奧主教接受本新聞網採訪，指出天主教會「不與任何政黨結盟」。美國主教們所期盼的是「與當選代表們共同促進公共利益」。

這位神長說：「身為天主教徒和美國公民，我們有責任秉持仁愛、尊重和文明的態度善待他人，即使我們在如何推動公共政策方面意見相左。」

「作為一個蒙受祝福、恩典滿溢的國家，我們也必須關心那些在我們邊界外的人，熱心為所有人提供協助。讓我們為總統當選人特朗普和公眾生活的所有領導人祈禱，願他們起身行動，善盡託付給他們的責任，為我們的國家和他們所代表的人民效勞。」

主教最後也呼求美國主保、童貞榮福瑪利亞的轉禱。「願她引領我們維護所有人的共同福祉，促進人性尊嚴，尤其是我們當中最脆弱的人，包括未出生的胎兒、窮人、外鄉人，老弱病殘和移民。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html