聖公會總主教韋爾比因處理性侵案件辭職

英國聖公會坎特伯里總主教韋爾比因一名義工被指控性侵青少年的案件而辭職。這位聖公會首席主教在一份聲明中表示為受害者感到痛苦，並希望辭職的決定能表明英國聖公會認真致力於成為一個更安全的場所。

（梵蒂岡新聞網）英國聖公會坎特伯里總主教韋爾比（Justin Welby）於11月12日辭職，他表示對一起長達數十年的性侵事件感到“痛心”。該案件涉及律師約翰·史密斯（John Smyth），他被指控從20世紀70年代末起，在英國和非洲的基督徒青年夏令營擔任義工期間，對大約115名青少年進行了長達50年性侵以及身體和心理上的虐待。

據一份獨立調查報告顯示，史密斯的惡劣行徑早在20世紀80年代就被發現，但直到2013年，即韋爾比被任命為總主教的那年還沒有向警方舉報。該報告稱，韋爾比總主教在得知史密斯的罪行後，沒有告知警方，也沒有開展必要的調查。

韋爾比的聲明

韋爾比總主教在一份聲明中寫道，“在征得國王陛下的恩准後”，他決定辭去坎特伯里總主教一職。他表示與性侵事件的所有受害者和倖存者同樣感到痛苦，希望通過辭職的決定“表明英國聖公會為建立一個更安全的教會所應作出的重大努力”。

韋爾比總主教還表示，當他2013年獲悉史密斯的惡行並“被告知已向警方舉報”後，他“錯誤地認為這件事會得到妥善的解決”，他“必須為2013年至2024間的長期失職”承擔責任。

韋爾比總主教在聲明最後寫道，“對維護英國教會方面的歷史性挫敗”，他深感愧疚，同時也表示他將“履行與受害者會面的承諾”，並認為“辭職的決定符合英國聖公會的最大利益”。

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