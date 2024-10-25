印度：為在喀拉拉邦的移民帶去希望的火炬

為印度國內從一個邦到另外一個邦的不同宗教的人服務，在他們從受壓迫的狀況過度到能站起來的轉變旅程中予以協助。格蕾西修女以此為她的使命。修女的榜樣啟發很多其他宗教人士、平信徒和非政府組織，將移民的事視為自己的事。

弗洛琳娜·約瑟夫（Florina Joseph SCN）

來自印度南部喀拉拉邦一個城市的格蕾西（Gracy Thombrakudyil）在家中排行第三，現在，她是納匝肋仁愛修女會的修女。她在最初幾年的修會生活中，為賈坎德邦的桑塔爾部落的人工作，使他們能夠站立起來。修女當時並不知道，這段經驗為她將來的工作起了準備作用。

移民的處境

上個世紀90年代末，印度見證了大批移民從北部各邦湧向南部，特別是喀拉拉邦，以尋求就業和穩定的經濟。儘管移居地的教育和醫療體系滿足了他們的需求，但他們仍時常遭受當地居民的歧視。許多移民住在由他們的雇主安排的狹小擁擠的公寓中，屋內設施簡陋且價格昂貴。雇主經常對他們的訪客定了嚴格的限制，他們會突然來到移民的住處，數一下拖鞋的數量，為了確保沒有增加其他的人。在工作方面，承包商的要求很高，他們時常因小小的錯誤而遭辱罵。移民被强迫每天工作，没有休息日，而且到期不完工，就会受罚。他们完全没有休閒的时间。許多移民的工資被扣押，這使得他們處於弱勢，害怕被解僱和羞辱，但為了家人的生存，他們忍受壓迫。

回應移民的吶喊

為了以行動回應這些經濟移民的吶喊，在印度服務的耶穌會士與納匝肋仁愛修女會的修女合作，開始為移民服務。格蕾西修女被聘請為社會福利救濟工作者，她利用自己對印度國內部落，尤其是“桑塔利”和“霍”部落的文化和語言的認識，全身心投入到幫助這些人脫離困境的工作中。

在格蕾西修女的努力下，天主教徒移民參加了彌撒和各種慶節舉行的文化性活動。自2015年起，她一直不區分宗教背景無差異地照顧移民，確保他們獲享政府的教育和醫療保健計劃，並且當他們在工作場所或者他們的住所可以向有關部門投訴。

體系改變的先驅

格蕾西修女在喀拉拉邦為移民展開的開創性工作所倡導的，促使當地居民對移民看法有了範例式的轉變。最初，這些移民是當地馬拉亞利人歧視的受害者，兩者之間存在著巨大差距。看到這個轉變，修女建立了一個平台，鼓勵先前只是旁觀的當地居民作為義工來幫助移民。修女前往喀拉拉邦的不同地區，幫助當地天主教司鐸和度奉獻生活者學習與移民交朋友。

服務道路上的障礙

在向邊緣人群服務的過程中，格蕾西修女遇到了各種障礙，其中一個挑戰是移民數量的變化，這影響了工作的持續性。當修女開始她的服務時，有些雇主對修女和她那以移民的正義代理人身份行事的團隊懷有敵意，不過，在她為移民服務數年後，移民們已有能力自己向有關部門投訴，他們也知道不應該不顧代價地容忍不公義的待遇。

喀拉拉邦的移民在格蕾西修女那裡找到了家，她對科澤科德地區的許多人來說，是母親和希望的燈塔。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html