在贊比亞服務的修女實施環保的農業項目

贊比亞因氣候變化引發乾旱，聖神會的修女們正在實施一項環保的農業項目，旨在與氣候變化抗爭。

孔達（Sandra Kunda）

為了踐行和推動教宗方濟各有關照料我們共同家園的《願祢受讚頌》通諭，在贊比亞南部省馬扎布卡地區的聖神會的修女們，在希爾頓基金會的支持下，正在實施一項環保的農業項目，來與氣候變化抗爭，並適當地照顧馬戈耶地區的環境。

馬扎布卡項目是個完整農業實踐的整體努力，旨在創建一個強大且環保的農業系統。其中一個顯著特點是養魚業，它給當地社團提供了可靠的蛋白質來源，同時創造收入以幫助該項目的其它工作。養魚的池塘以可持續的方法進行管理，為的是把對環境的影響減少到最低限度及促進生物多樣性。

提供水、肉類和蛋類

水資源的管理是環保的農業項目的另一個關鍵組成部分，滴水灌溉系統的使用確保了水資源的有效利用，這在馬扎布夫乾燥的氣候中尤其重要。這些系統減少了水的浪費，保證農作物得到生長所需的水分，以提高農業生產率和抗旱能力。

就連飼養家禽和豬也取得了巨大成功，推動了農場產量的多樣化。這些倡議不只改善了食品安全、不斷的供應肉和蛋，而且也帶來了額外收入，來支持農業項目的可持續發展。家禽養殖場的管理特別關注動物的健康和環境的可持續性，使用有機飼料和實施減少汙染的廢物管理措施。

對學生和婦女的培訓計劃

聖神會的姆萬加尼（Junza Mwangani）修女負責管理環保的農業項目，她概述了項目的成果和未來計劃。她解釋說：“目前我們與其他4個修會一起工作，來保證食品的安全，每個修會與15位女性一起工作，總共有70人。”修女指出，該項目以全面培訓學生和女性計劃為基石。這個農業項目正“通過教育女性和青年來實施環保的農業，來推動一種可持續的文化，這將使社區的後代子孫受益。”

姆萬加尼修女補充道，培訓計劃涵蓋了廣泛的主題，其中包括有機農業、可再生能源和保護技術。學生獲得實踐經驗，鼓勵他們為農業挑戰開發創新的解決方案。修女指出，農業項目在環保實踐方面取得巨大的發展和成功；因此，它不僅有利於環境，也使得社團更加強壯。

修女們踐行《願祢受讚頌》通諭的精神的見證

希爾頓基金會項目運營副主席助理兼天主教修女會負責人瓦卡希烏（Jane Wakahiu）修女參觀了馬扎布卡的項目。她指出，該項目是對真正人類全面發展的一個確定，它教導其他人可以一直使用上主賜予的自然資源，使任何人都不致受飢餓之苦。

瓦卡希烏修女對農業項目的進展和影響深表滿意，這項目不僅有利於社團的糧食安全，也更廣泛地應對氣候變化。她表示，“像這樣的項目，是修女們踐行教宗方濟各的《願祢受讚頌》通諭願景的真見證”。面對全球環境的挑戰，馬扎布卡項目是希望和進步的燈塔。通過希爾頓基金會和其他的關心人士的不斷支持，該項目在贊比亞有可能成為類似倡議的典範。

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