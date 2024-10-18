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Sr. Junza Mwangani explains the project's success to Sr. Jane Wakahiu, head of the Catholic Sisters program at the Hilton Foundation Sr. Junza Mwangani explains the project's success to Sr. Jane Wakahiu, head of the Catholic Sisters program at the Hilton Foundation  #SistersProject
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在贊比亞服務的修女實施環保的農業項目

贊比亞因氣候變化引發乾旱，聖神會的修女們正在實施一項環保的農業項目，旨在與氣候變化抗爭。

孔達（Sandra Kunda）                                           

為了踐行和推動教宗方濟各有關照料我們共同家園的《願祢受讚頌》通諭，在贊比亞南部省馬扎布卡地區的聖神會的修女們，在希爾頓基金會的支持下，正在實施一項環保的農業項目，來與氣候變化抗爭，並適當地照顧馬戈耶地區的環境。

馬扎布卡項目是個完整農業實踐的整體努力，旨在創建一個強大且環保的農業系統。其中一個顯著特點是養魚業，它給當地社團提供了可靠的蛋白質來源，同時創造收入以幫助該項目的其它工作。養魚的池塘以可持續的方法進行管理，為的是把對環境的影響減少到最低限度及促進生物多樣性。

提供水、肉類和蛋類
水資源的管理是環保的農業項目的另一個關鍵組成部分，滴水灌溉系統的使用確保了水資源的有效利用，這在馬扎布夫乾燥的氣候中尤其重要。這些系統減少了水的浪費，保證農作物得到生長所需的水分，以提高農業生產率和抗旱能力。

就連飼養家禽和豬也取得了巨大成功，推動了農場產量的多樣化。這些倡議不只改善了食品安全、不斷的供應肉和蛋，而且也帶來了額外收入，來支持農業項目的可持續發展。家禽養殖場的管理特別關注動物的健康和環境的可持續性，使用有機飼料和實施減少汙染的廢物管理措施。

對學生和婦女的培訓計劃
聖神會的姆萬加尼（Junza Mwangani）修女負責管理環保的農業項目，她概述了項目的成果和未來計劃。她解釋說：“目前我們與其他4個修會一起工作，來保證食品的安全，每個修會與15位女性一起工作，總共有70人。”修女指出，該項目以全面培訓學生和女性計劃為基石。這個農業項目正“通過教育女性和青年來實施環保的農業，來推動一種可持續的文化，這將使社區的後代子孫受益。”

姆萬加尼修女補充道，培訓計劃涵蓋了廣泛的主題，其中包括有機農業、可再生能源和保護技術。學生獲得實踐經驗，鼓勵他們為農業挑戰開發創新的解決方案。修女指出，農業項目在環保實踐方面取得巨大的發展和成功；因此，它不僅有利於環境，也使得社團更加強壯。

修女們踐行《願祢受讚頌》通諭的精神的見證
希爾頓基金會項目運營副主席助理兼天主教修女會負責人瓦卡希烏（Jane Wakahiu）修女參觀了馬扎布卡的項目。她指出，該項目是對真正人類全面發展的一個確定，它教導其他人可以一直使用上主賜予的自然資源，使任何人都不致受飢餓之苦。

瓦卡希烏修女對農業項目的進展和影響深表滿意，這項目不僅有利於社團的糧食安全，也更廣泛地應對氣候變化。她表示，“像這樣的項目，是修女們踐行教宗方濟各的《願祢受讚頌》通諭願景的真見證”。面對全球環境的挑戰，馬扎布卡項目是希望和進步的燈塔。通過希爾頓基金會和其他的關心人士的不斷支持，該項目在贊比亞有可能成為類似倡議的典範。

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2024 October 18, 12:42
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