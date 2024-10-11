加納：度奉獻生活的男女與塑料汙染抗爭

迦納度奉獻生活的男女會士，除了進行他們的許多其他工作外，還找到時間幫助社團更廣泛地認識到保護受造界的必要性，尤其關注塑料汙染，它已成了一個嚴重問題，特別是在市郊。

盧姆·喬（Sylvie Lum Cho, MSHR）修女

在西非加納東部地區東科克羅姆的汙染很容易識別出來。在東科克羅姆悠閒散步，從家門口穿過街道到市場，可以看到丟在地上的塑料袋。當地居民有飲用用塑料袋裝的水的習慣，而且常常喝完水後就將塑料袋丟在地上。儘管司鐸和會士多次籲請人們多加注意，但在學校和聖堂的院子裡看到散落的塑料並不是罕見的事。

汙染造成破壞

隨意將塑膠材料丟在地上對環境造成嚴重影響。比如，雨水會將塑料從地面上沖走並混入土中，這常常在耕地種植時才會發現，由於塑料汙染，土地不能用，種植的東西無法發芽。塑料汙染引出的另一個問題是塑料堵塞排水溝，下雨時，雨水無法排出，導致溢出和淹水，這給社團造成更大的損失。塑料污染不僅對土壤有害，而且對動物也有害，而它們是天主的受造界的一部分。有些被雨水或者洪水帶走的塑料會掛在草上，如果一不小心被動物吞下，它們就會死亡。

尋求解決方案的人

度奉獻生活者努力讓社團意識到保護環境的必要性。他們通過讓社團參與有關該主題的演講和其他活動來做到這一點，但最重要的是通過他們的生活來實現。他們可以帶頭做這事，好使其他人跟著做。度奉獻生活者的目標是繼續在他們的團體和堂區踐行對環境的保護，這樣，在當地社團成員到訪他們的家時，他們能夠看到、意識到，並且效仿。

宗教人士也深信，要使這奮鬥取得成功，必須有某些替代品來解決塑料汙染。有鑑於此，他們計劃使用可處理的纖維或材料生產購物袋，有意識地使用購物袋購物，而不是從商店拿取很多塑料袋，這只會帶來更多的汙染。會士們認為，如果社團看到他們採取這一舉措，肯定也會做出積極的改變，會更加自覺地保護大地。

燭光遊行

2024年6月，東科克羅姆宗座代牧區的度奉獻生活者，舉著支持保護環境的標語和橫幅，穿過東科克羅姆城，進行燭光遊行。遊行隊伍由加納非洲宗教聯會主席、東科克羅姆聖方濟各沙勿略主教座堂管理人阿皮亞（Bernard Adjei Appiah）神父帶領。

阿皮亞神父在遊行結束時說，“當我們一同走塵世的旅程時，天主賜予了我們一些非常美的事物，那就是大地。祂要我們照料它，不要摧毀它，也不要破壞它”。神父也敦促在場的學生盡他們的責任，撿起在學校內看到的所有塑料製品，他也叫來在場的每個教會團體和機構舉著標語的代表們，請他們承諾保護大地。

持續的宣傳活動

對塑料汙染問題的宣傳是一個持續的過程，目前正在取得一些成果。其中一個成果是，托兒所班裡一半的孩子意識到要把餅乾的塑料袋扔進垃圾桶而不是丟在地上。主日學的一些孩子知道，他們應撿起地上的所有塑料製品。作為宣傳工作的下一步，宗教人士計劃帶著垃圾桶而不是舉著橫幅沿街撿塑料，以便更容易向社團傳達訊息。

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