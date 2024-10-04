“風帆”：改變坦桑尼亞白化病兒童命運的家園

“風帆”：這是波蘭傳教士、兩位洛雷托聖母會修女和一位非洲傳教會神父在坦桑尼亞為白化病兒童開辦的兒童之家的名字。這些年輕人由於因當地信仰認為他們無色素的身體具有“魔力”，而面臨著死亡或肢體遭摧殘的風險。他們不僅在這所家中找到了愛與安全感，還學會了揚起生命的風帆。

多羅塔·阿蔔杜勒穆拉-維特（Dorota Abdelmoula-Viet）

儘管坦桑尼亞有著壯麗的景色，可它仍是非洲最貧窮的國家之一，這種物質上的貧困往往還伴隨著異教信仰的殘暴。根據當地的一種說法，用白化病人的身體部位製成的護身符可以保證富裕。雖然這看來只是一些獨立的個案，並且當地法律也禁止這些行為，可是在坦桑尼亞姆萬紮（Mwanza）服務的兩位洛雷托聖母會修女之一的阿米莉亞（Amelia Jakubik）修女解釋說，這種暴行仍然每天在上演。她講述道這些殘酷的事實：“在我們這個地方，一個月前，一位兩歲的女孩被殺害；幾天前，我們正在幫助的一名小學二年級的女孩在家中遭到襲擊，另一個孩子被剝皮。”阿米莉亞修女與她的同會姐妹以及雅努什（Janusz Machota）神父共同開辦著一所白化病兒童之家。坦桑尼亞是全世界白化病患兒出生率最高的國家之一。根據最新數據，該國每1500個新生兒中就有1個患有白化病。

兒童之家，而非收容中心

“風帆”，這是她們開辦的兒童之家的名字。它以坦桑尼亞大家庭形式創立，讓家中的年輕成員可以充分感受到家庭的溫暖。“這是雅努什神父的一個瘋狂且創新的想法，他希望創造一個真正的家庭，而非另一個收容中心”，這是一個重要的區分，阿米莉亞修女解釋道。她曾經是一名數學家，但在非洲她放棄了精確的計算，轉而投身“心靈的算術”。由於當地家庭人口眾多，我們開始時希望有14個孩子來這裡生活，而現實卻表明，這還遠遠不夠。迄今為止，我們已經接納了20個7至20歲的孩子。“近年來，我們照顧過的四名兒童已經揚帆起航，前往生命的‘廣闊水域’。有些人還在學習，還有些人正在探尋他們的道路。如果沒有‘風帆’的支持和關愛，他們不會相信自己。我們的服務非常簡單：與他們在一起，創造一個家庭的氛圍，一個他們能感受到被他人所要、所接納和愛的地方”，修女如此解釋道。然後：送他們上學，這裡指的是當地的一所蒙臺梭利學校。修女還提到，教育不僅是實現夢想的通行證，還是突破白化病相關限制的答案。“他們無法從事田間工作或其他戶外活動，因為白化病使他們容易患上皮膚癌和其他一系列疾病”。

遠近聞名

“風帆”已經保護了坦桑尼亞兒童四年之久，不僅改變了他們的生活，也改變了當地的環境，當地人開始用新的眼光看待曾被社會甚至父母拒絕的白化病患者。“我們有一些四歲就被遺棄的孩子。他們的父母把他們拋棄在某個中心，然後更換了電話號碼和居住地，從此再無聯繫”，阿米莉亞修女講述道。不幸的是，類似的故事還有很多。而應對拒絕的解藥便是接納，這種始於兒童之家的接納也感染了當地的環境。修女談到：“剛開始時，我們聽到有人在背後喊：‘哦！白化病人來了！’但現在我們聽到的是：哦，莉莉安！哦，特雷西納來了！”。當地的孩子們經常來到這所兒童之家，包括阿米莉亞修女在內的“風帆”創辦者僅於2021至2022年間就在坦桑尼亞舉辦了200多場有關白化病的研討會。恐懼和羞愧也隨之慢慢被撫平。

信仰的隱秘力量

被問及當地人如何看待修女們在那裡的工作時，阿米莉亞回答道：“他們體會到我們來這裡不是為了牟利，而是為了愛他們。他們非常熱情地接納了我們”。於是，信仰的恩典也隨著熱情接納而來，它悄然流入我們照顧的孩子心中。“風帆”並不要求年輕人必須皈依教會；“我們不問他們的宗教信仰是什麼，只接納那些最需要幫助的人”，修女解釋並補充道，孩子們中有穆斯林、基督徒，以及正在尋求信仰的人。我們已有3位男孩接受了雅努什神父的施洗。這並不是我們的功勞，我們沒有強迫他們，而是通過實踐向他們展示了我們的信仰。他們看到我們如何祈禱，如何每天參與聖體聖事。他們看到了我們力量之源”。

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