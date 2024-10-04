“風帆”：改變坦桑尼亞白化病兒童命運的家園
多羅塔·阿蔔杜勒穆拉-維特（Dorota Abdelmoula-Viet）
儘管坦桑尼亞有著壯麗的景色，可它仍是非洲最貧窮的國家之一，這種物質上的貧困往往還伴隨著異教信仰的殘暴。根據當地的一種說法，用白化病人的身體部位製成的護身符可以保證富裕。雖然這看來只是一些獨立的個案，並且當地法律也禁止這些行為，可是在坦桑尼亞姆萬紮（Mwanza）服務的兩位洛雷托聖母會修女之一的阿米莉亞（Amelia Jakubik）修女解釋說，這種暴行仍然每天在上演。她講述道這些殘酷的事實：“在我們這個地方，一個月前，一位兩歲的女孩被殺害；幾天前，我們正在幫助的一名小學二年級的女孩在家中遭到襲擊，另一個孩子被剝皮。”阿米莉亞修女與她的同會姐妹以及雅努什（Janusz Machota）神父共同開辦著一所白化病兒童之家。坦桑尼亞是全世界白化病患兒出生率最高的國家之一。根據最新數據，該國每1500個新生兒中就有1個患有白化病。
兒童之家，而非收容中心
“風帆”，這是她們開辦的兒童之家的名字。它以坦桑尼亞大家庭形式創立，讓家中的年輕成員可以充分感受到家庭的溫暖。“這是雅努什神父的一個瘋狂且創新的想法，他希望創造一個真正的家庭，而非另一個收容中心”，這是一個重要的區分，阿米莉亞修女解釋道。她曾經是一名數學家，但在非洲她放棄了精確的計算，轉而投身“心靈的算術”。由於當地家庭人口眾多，我們開始時希望有14個孩子來這裡生活，而現實卻表明，這還遠遠不夠。迄今為止，我們已經接納了20個7至20歲的孩子。“近年來，我們照顧過的四名兒童已經揚帆起航，前往生命的‘廣闊水域’。有些人還在學習，還有些人正在探尋他們的道路。如果沒有‘風帆’的支持和關愛，他們不會相信自己。我們的服務非常簡單：與他們在一起，創造一個家庭的氛圍，一個他們能感受到被他人所要、所接納和愛的地方”，修女如此解釋道。然後：送他們上學，這裡指的是當地的一所蒙臺梭利學校。修女還提到，教育不僅是實現夢想的通行證，還是突破白化病相關限制的答案。“他們無法從事田間工作或其他戶外活動，因為白化病使他們容易患上皮膚癌和其他一系列疾病”。
遠近聞名
“風帆”已經保護了坦桑尼亞兒童四年之久，不僅改變了他們的生活，也改變了當地的環境，當地人開始用新的眼光看待曾被社會甚至父母拒絕的白化病患者。“我們有一些四歲就被遺棄的孩子。他們的父母把他們拋棄在某個中心，然後更換了電話號碼和居住地，從此再無聯繫”，阿米莉亞修女講述道。不幸的是，類似的故事還有很多。而應對拒絕的解藥便是接納，這種始於兒童之家的接納也感染了當地的環境。修女談到：“剛開始時，我們聽到有人在背後喊：‘哦！白化病人來了！’但現在我們聽到的是：哦，莉莉安！哦，特雷西納來了！”。當地的孩子們經常來到這所兒童之家，包括阿米莉亞修女在內的“風帆”創辦者僅於2021至2022年間就在坦桑尼亞舉辦了200多場有關白化病的研討會。恐懼和羞愧也隨之慢慢被撫平。
信仰的隱秘力量
被問及當地人如何看待修女們在那裡的工作時，阿米莉亞回答道：“他們體會到我們來這裡不是為了牟利，而是為了愛他們。他們非常熱情地接納了我們”。於是，信仰的恩典也隨著熱情接納而來，它悄然流入我們照顧的孩子心中。“風帆”並不要求年輕人必須皈依教會；“我們不問他們的宗教信仰是什麼，只接納那些最需要幫助的人”，修女解釋並補充道，孩子們中有穆斯林、基督徒，以及正在尋求信仰的人。我們已有3位男孩接受了雅努什神父的施洗。這並不是我們的功勞，我們沒有強迫他們，而是通過實踐向他們展示了我們的信仰。他們看到我們如何祈禱，如何每天參與聖體聖事。他們看到了我們力量之源”。
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