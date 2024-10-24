納瓦羅修女獲任命領導羅馬朝聖局

天主啟示傳教修女會總會長納瓦羅修女獲任命為羅馬教區公署朝聖單位牧靈辦公室主任。

（梵蒂岡新聞網）天主啟示傳教修女會總會長納瓦羅（Rebecca Nazzaro）修女接替了基亞瓦里尼（Remo Chiavarini）蒙席的職務，成為羅馬教區公署朝聖單位牧靈辦公室新主任。那就是人們熟知的羅馬朝聖局。

促進藝術、美和接納

現年68歲的納瓦羅修女是羅馬本地人，畢業於羅馬聖女則濟利亞音樂學院，主修聲樂。棄俗修道前，她曾在意大利國家電視台擔任過合唱歌手。

這位修女是「藉藝術講要理」（Catechesi con arte）項目的發想人和負責人，也就是在羅馬各聖堂內將基督信仰藝術之美與福音內容相結合，以之作為傳教的工具。20年來，她與同會姐妹致力於向羅馬人民推廣永城的美和歷史。2021年5月，她加入了發揚拉特朗宮的指導委員會。

一有條件就會重返聖地

提到在聖地的朝聖活動，納瓦羅修女表示：「萬事俱備，我們現在只等局勢改善。」羅馬朝聖局會繼續兼顧美、信仰與接納，抵拒「過度觀光」的現象。修女指出，「我們希望幫助人們善度禧年，不僅提供服務，更要給予接納」。

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