季維奇樞機：若望保祿二世關於和平的教導今天比以往更有現實意義

本月22日是聖若望保祿二世教宗的紀念日。擔任教宗的私人秘書長達39年的季維奇樞機在這一天回憶說，“教宗竭盡全力促進和平“。

（梵蒂岡新聞網）教會在10月22日紀念聖若望保祿二世教宗，這一天也正是他開始牧職的週年紀念日。1978年10月22日，他的牧職以令人難以忘記的話語開始：”你們不要害怕！你們向基督打開，甚至完全敞開大門。”擔任沃伊蒂瓦教宗的私人秘書長達39年的季維奇（Stanisław Dziwisz）樞機向梵蒂岡電台-梵蒂岡新聞網說，面對烏克蘭和中東地區正在進行的戰爭，這位波蘭教宗的教導“今天比以往任何時候更有現實意義”。

聖若望保祿二世教宗自始至終都是生命的捍衛者。季維奇樞機提到教宗於2003年3月16日主日，伊拉克戰爭即將爆發前夕，他主持三鐘經祈禱活動中所强調的，“為了彼此瞭解和繼續談判，從來不會太遲。 反省自己的義務，竭力進行有效的談判，這決不意味著使自己蒙受污辱，而是懷著責任感來為和平工作”。樞機指出，教宗竭盡全力促進世界和平。他在就職彌撒大典中説的名言，即邀請我們不要害怕。季維奇樞機說，這是“每天的計劃，總是對教會和當今世界、對個人和不同的環境具有現實意義”。

談到若望保祿二世的教導，包括和平問題、保護生命、對勞工的尊重，以及强調女性天賦、聖體聖事、天主的慈悲各方面的教導，樞機感謝教宗方濟各，尤其是在保護生命方面。“我們為教宗方濟各在布魯塞爾有關捍衛人類生命尊嚴的講話而興喜”。

教宗方濟各在不同場合提到他的這位前任教宗，最近的一次是在《目標是幸福》一書的序言中。該書以意大利文出版，收錄了沃伊蒂瓦開始就任教宗之前未出版的366篇作品。教宗方濟各寫道，“我們特別需要他的榜樣和父愛，但是如果不瞭解卡洛·沃伊蒂瓦，就無法充分瞭解聖若望保祿二世“。季維奇樞機引用教宗方濟各的話語强調了兩人之間的關係，他提醒說，正是若望保祿二世教宗擢升貝爾格里奧為樞機。最後，季維奇樞機鼓勵所有人，在每位教宗，伯多祿繼承人的教導中尋找真理和可靠的指導。

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