以色列境內希伯來語天主教徒舉行聚會，為戰爭受害者獻彌撒

負責以色列境內天主教希伯來語教友團體的熱拉茲科神父向本新聞網講述哈瑪斯襲擊以色列一週年紀念，以及教宗欽定的祈禱和守齋日：我們為這恐怖戰爭的所有無辜受害者祈禱。

（梵蒂岡新聞網）在衝突正在進行的時刻，以色列境內的天主教希伯來語團體10月5日聚集在基亞特耶阿里姆的“結約之櫃”隱修院舉行他們的年度聚會，為世界和平祈禱，與教宗共融，並為教宗欽定的7日為祈禱和懺悔日做準備。

負責以色列境內希伯來語天主教徒的熱拉茲科（Piotr Żelazko）神父向本新聞網說，“在以色列這裡，局勢非常困難。我們為這暴力的受害者祈禱，去年的10月7日我們目睹了這場史無前例的暴力，我們記得我們經歷了多少暴力”。

儘管正在進行的戰爭帶來了極大痛苦，這個希伯來語教友團體仍保持活潑的望德。熱拉茲科神父表示，“在這破裂中，希伯來語天主教徒堅守和平與治癒的願景，這根植於他們的深厚信仰和天主的許諾”。

在為和平祈禱和守齋的一天結束之際，希伯來語天主教徒舉行了一台為所有戰爭受害者奉獻的彌撒聖祭。

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