10月14日 常年期第二十八週星期一

迦拉達書 4:22-24,26-27,31 ‒ 5:1 聖詠 113[112]:1-2,3-4,5-7 路加福音 11:29-32

在一次慕道聚會中，有非教友問：「聖經記載耶穌行過不少奇蹟，很多人因此而信從祂。在現代的社會，為何天主不行些奇蹟使更多人相信祂？」

昔日，很多人的確因為看見耶穌所行的神蹟而相信祂，但並非全部人都相信。正如今天福音記載，耶穌拒絕行徵兆，因為要求神蹟的人，只是好奇，卻不認為是天國的徵兆。耶穌斥責那些看了神蹟仍不悔改的人，責備他們心硬和驕傲。祂引用約納（納3:1-10）和舍巴女王（列上10:1-13）的比喻，指出他們的邪惡：尼尼微人和舍巴女王尚且知道把握時機，悔改追隨真理，但他們面對比約納和撒羅滿更偉大的耶穌，反而不信。

世界瞬息萬變，現代人敏於觀察科技、資訊、潮流等的變化，緊貼時代脈搏；但心靈的觸覺卻遲鈍昏愚。如果我們願意用心去觀察，願意從萬事萬物中尋找天主，就會發現天主在我們周圍、在我們自己身上所顯行的，那數之不盡的神蹟。

主，求祢開啟我們的心目，使我們能敏於察覺祢的臨在，把握時機，悔改皈依。

内容來源取自《和平月刊》

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