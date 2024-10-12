10月12日 常年期第二十七週星期六

迦拉達書 3:22-29 聖詠 105[104]:2-3,4-5,6-7 路加福音 11:27-28

耶穌說：「那聽天主的話而遵行的人，更是有福的！」血緣關係自然地連接著我們彼此，但也需要藉行為來表達與加深。靈性生命的成長，更是如此。聖依納爵告訴我們，人對天主的愛，行為更勝言語。當我們親身經驗到天主的愛時，內心自然願意在行為上回應這份大愛，而非只是用言語；因為言語未能充分表達我們對天主的愛。天主的愛教我們學習聆聽祂，並在愛中行動。這樣的人是有福的，因為是活在愛中，而非恐懼中。

讓我們乞求天主激發我們對祂的愛，並經驗祂的大愛。讓我們在愛中學習聆聽，並以行動表達我們的謝恩，俾成為更有福的。

主，耶穌，祢是愛的根源，祢的話就是真理，懇求祢使我們在日常的生活中，經驗到祢對我們的愛，在愛中聆聽到祢的聲音，在行動中感謝祢對我們的厚愛。

内容來源取自《和平月刊》

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