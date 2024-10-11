10月11日 常年期第二十七週星期五

迦拉達書 3:7-14 聖詠 111[110]:1-2,3-4,5-6 路加福音 11:15-26

耶穌說：「如果我是仗賴天主的手指驅魔，那麼，天主的國已來到你們中間了。」天主大能的手指，的確時常藉著耶穌基督，在我們中間指引我們，保護我們，只是我們的眼睛有時被蒙蔽了，看不到祂的手指在我們中間的臨在和指引。但天主確實在人生命的深處，世界的底層，辛苦地工作。祂的愛從未離開過我們左右。當我們親身經歷到天主的愛時，我們的眼睛便會打開，會親眼看見天主的手指在我們生命中的臨在和指引。我們的主耶穌基督，是成就這一切的那一位。祂給我們顯示了天父的大愛，並為我們帶來了天國。

讓我們懷著信賴的心，祈求天主使我們經驗到祂的愛，並看到祂的手指在我們中間的臨在，時常活在祂的國裏。

主，耶穌，祢是治愈之神，祈求祢以愛治愈我們的眼睛，讓我們看到天主的手指在我們中間的臨在，並讓天主的國在我們中間存留。

内容來源取自《和平月刊》

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