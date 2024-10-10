10月10日 常年期第二十七週星期四

迦拉達書 3:1-5 （詠）路加福音 1:69-70,71-72,73-75 路加福音 11:5-13

耶穌用一個比喻，來教導我們有關祈禱的事。在比喻中，那個需要餅的朋友不斷地懇求，於是耶穌說：「他縱然不為了他是朋友的原故，而起來給他，也要因他恬不知恥地切求而起來，給他所需要的一切。」很多時候，我們誤以為，耶穌教導我們：如果沒有得到在祈禱中所求的，就要像比喻中的那個人一樣，恬不知恥地繼續向天主懇求。殊不知，這樣的祈禱，就成了我們對天主的綁架，以及滿足私慾的工具。這絕非今天耶穌教導的真意。祂要我們去做的，是培養對天主的信賴，以及走向天主的渴望。如此，我們才能藉著祈禱而走向天主，藉祈禱與天主結合。耶穌教導我們祈禱要學會堅持，並不是讓我們得不到絕不罷休，而是要懷著信賴之心，對天主開放，完全交托。因為天主是愛我們的天主，祂一定會把一切好的給予我們。

主，很多時候我們由於貪婪，想藉祈禱而獲得，而非信賴祢的愛，請糾正我們的認知吧！

内容來源取自《和平月刊》

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