10月9日 常年期第二十七週星期三

迦拉達書 2:1-2,7-14 聖詠 117[116]:1,2 路加福音 11:1-4

「應當怎樣祈禱？」都是我們曾經問過的問題吧！可是，我們學的大多是祈禱的方法或類型，而非祈禱的本質內容。這些方法很有用，可以幫助我們用一些外在的形式或儀式，來進行和天主的溝通，並加深和祂的關係。然而，在這一切之前，我們或許應該先向耶穌學習祈禱 — 不單是方法，更是本質內容。耶穌所教導的祈禱，很明顯跟其他經師不同，甚至跟若翰也不相同。祂給我們指出了，我們祈禱的對象，超越我們，但和我們有著密切的關係。我們祈禱所面對的天主，是我們的「天父」。

耶穌把我們帶入了我們信仰的核心：關係。我們和天主的溝通及交流，不是有口無心的嘮叨，更不是討價還價的交易，而是親密關係的表達。有了開頭親密且大膽的稱呼，後面的讚美與求恩，都成了順理成章的自然流露。願我們繼續體會耶穌的心意，在自己的祈禱中，更加留心自己與天主的關係。

我們唯一的導師，請教我們祈禱吧！

内容來源取自《和平月刊》

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