10月8日 常年期第二十七週星期二

迦拉達書 1:13-24 聖詠 139[138]:1-3,13-14,14-15 路加福音 10:38-42

聖經屢次記載耶穌完成日間在耶路撒冷的活動後，晚上會到伯達尼這個村莊休息。也許，瑪爾大、瑪利亞和拉匝祿的家，是耶穌最喜歡，也是最常到的一家了。不難想像，熱情好客的瑪爾大，常為到訪的耶穌提供美食。今天，耶穌對忙碌準備食物的瑪爾大說：「瑪爾大，瑪爾大！你為了許多事操心忙碌，其實需要的惟有一件。」耶穌的語氣明顯地是對她的關心，對她所面對的壓力的擔憂。接著，耶穌指出「瑪利亞選擇了更好的一分，是不能從她奪去的。」

當我們專心聆聽天主的時候，也是在感受祂深切的愛、接納、陪伴與治愈的時候。這樣，我們內心的懷疑、憂慮、恐懼，才會轉化為平安與釋放。縱使再忙，我們每天都要學習放下，暫停忙碌的腳步，哪怕只是幾分鐘的時間，收斂心神，讓主耶穌在我們心內駐足，讓祂的聲音成為我們忙碌生活的指引。

主耶穌，請賜予我們瑪爾大的殷勤服侍、瑪利亞的靜心聆聽；讓我們藉著服侍與聆聽祢，做個平安與喜樂的見證人。

内容來源取自《和平月刊》

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