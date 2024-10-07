10月7日 玫瑰聖母紀念（星期一）

宗徒大事錄 1:12-14 （詠）路加福音 1:46-47,48-49, 50-51,52-53,54-55 路加福音 1:26-38

有位男生默觀聖母領報的福音時，突然感覺到天使在向他報喜。男生感到不可思議，很多思想從頭腦裏面跳蹦出來，怎麼都不符合科學和常識：「男人能生孩子嗎？」但天使回應：「不要害怕，在人看來不可能的事，在天主前是沒有不能的。」此時，也許只有信德才能解釋一切，那位男生就回應到：「上主的僕人在此，請照祢的話成就於我吧！」慢慢地，男生感覺到天主是在邀請他，讓天主的聖言居住在他心中，讓聖言成為血肉，將聖言生活出來，讓他身邊的人體驗到天主愛的臨在和同在。

聖言藉著聖母，或者更好說，聖言藉著我們每位基督徒，成了血肉，居住在不同種族，不同膚色，不同文化，不同語言的人們中間。人們能體認出實實在在的愛 — 天主是愛，居於人心中的愛。

聖母瑪利亞，天上的母親，藉著您的代禱，願聖寵傾注在我們心中，好讓聖言成為血肉，居住在我們中間，並讓我們活出聖言。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html