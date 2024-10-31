10月31日 常年期第三十週星期四

厄弗所書 6:10-20 聖詠 144[143]:1,2,9-10 路加福音 13:31-35

路加讓我們看到法利塞人不是邪惡的，至少有些是同情耶穌的。且看，「這時刻，就有幾個法利塞人前來」，勸耶穌離開，因為黑落德要殺祂。

法利塞人是非常虔誠的信徒，毛病出於拘泥。然而，這非構成耶穌責斥他們的原因。他們最大的毛病，是要求別人像他們一樣，嚴守法律，一絲不苟。他們的熱誠令他們鑽了牛角尖，以至無法容忍別人不能履行最細微的要求。他們忽略了天主是慈悲的，而一般人很難時刻都在每個細節上，毫無瑕疵地達到成聖的要求。

厄弗所書勸勉我們要以真理、正義和熱誠，來傳揚和平的福音。我們可能會像法利塞人般熱誠，但這份熱誠散發的火花，必須要是真理和正義，因為我們宣揚的是和平的福音。

天父，我們得救全憑祢的包容和忍耐，求祢賜給我們多少祢的包容和忍耐，並幫助我們能夠以真理與正義，調適我們的熱忱。

内容來源取自《和平月刊》

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