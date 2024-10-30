10月30日 常年期第三十週星期三

厄弗所書 6:1-9 聖詠 145[144]:10-11,12-13,13-14 路加福音 13:22-30

近年熱門的「身分認知」議題，竟成了今天選經的主題，也與俗語的名副其實或名實相符，和近年美國大選政黨中的流行用詞「RINO」（僅名義上黨員）不謀而合。

保祿在訓誡所涵蓋的幾個身分，包括了當代或現代整個社會制度中，最基本的成員組合關係：家庭內的父母子女，職場中的主僕，各有所在角色位置應有的責任與態度，共同點在於彼此都是在身處所擁的身分，侍奉天上的同一個主。

「窄門」每每予人必須硬著頭皮去克己選擇，以得救恩的感覺；可是，換個角度來看，這可是相對性的。「門」仍是主耶穌所指的同一天國之門，所有願意進入的，都得到同一的邀請。門的寬與窄，只在乎進入者（靈性上）的體型，是否已被俗世的安逸享樂，變得臃腫癡肥，礙於進入；雖有基督徒之名，而絲毫沒有基督徒之實，甚至曾在主前吃過喝過，到底仍僅是名義上的基督信徒。

主，我們每人都有特定的角色，請幫助我們成為名副其實的信徒。

内容來源取自《和平月刊》

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