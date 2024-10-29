10月29日 常年期第三十週星期二

厄弗所書 5:21-33 聖詠 128[127]:1-2,3,4-5 路加福音 13:18-21

夫婦是所有倫理關係中最根本的一環，因為只有當一男一女結合，才能生養下一代，產生父母子女、兄弟姐妹的親屬關係，進而發展出朋友、鄰里、師生、君民等整個人倫系統。由此看來，夫婦關係的好與壞，對人類社會有重大影響。相信保祿宗徒也深明夫婦相處之道的重要，他把丈夫和妻子比作基督和教會，就讓人對夫婦關係中的彼此相愛、服從、犧牲有更深切的領會。

人有時會很容易忽略了自己在建設社會上可以發揮的影響。如果大家能從基督和教會的互相依存中，學會跟伴侶融洽相處，便有助培育出溫良的子女，讓他們在友愛中成長，進而營造和諧的社區，建立團結的國家……。

耶穌把天國比作一粒芥子，長成飛鳥都來棲息的大樹；小片酵母把三斗麵發成豐美的麵包，提醒我們不要輕看自己微弱的力量，只要按主的教導而生活，與人建立良好的關係，那份愛的力量就能逐步滋長，慢慢地讓天國在人間得以實現。

主，我願像基督愛了教會一樣，愛我的近人，讓祢的國來臨。

内容來源取自《和平月刊》

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