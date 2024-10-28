10月28日 聖西滿及聖猶達宗徒慶日

厄弗所書 2:19-22 聖詠 19[18]:2-3,4-5 路加福音 6:12-19

耶穌在徹夜祈禱後，從芸芸追隨者中選出了十二位宗徒。他們當中有承擔重任的領袖人物，也有把耶穌送上刑場的負賣者，更有些行事低調、務實寡言的忠僕，就像今天教會紀念的聖西滿及聖猶達。二人在福音中鮮有被提及，相傳在耶穌升天後，二人一起到波斯傳教，一同殉道。西滿號稱「熱誠者」，可以想像，他在積極尋求理想的實現。猶達在最後晚餐時問耶穌：為甚麼祂要將自己顯示給門徒，而不顯示給世界（若14:22）；反映出他單純樸實的思想行為。他們或許有不同的處事模式，但在信靠耶穌，至死不渝方面，並無二致。

這兩位聖人告訴我們，每個人都有自己的角色。在興建聖殿時，屋角的基石固然是不能或缺，但足夠的樑柱，以及無數的磚瓦建材，牢固接合，方能保證建築的巍然矗立。保祿宗徒對厄弗所人的訓示，同樣在提醒我們：大家是主內的同胞，只要憑著信德彼此緊靠，在各自崗位上發揮自己的貢獻，就能成為一座不斷拓展的天國聖殿。

主，我願能效法聖宗徒，把福音傳遍普世。

内容來源取自《和平月刊》

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