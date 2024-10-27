10月27日 常年期第三十主日

耶肋米亞先知書 31:7-9 聖詠 126[125]:1-2,2-3,4-5,6 希伯來書 5:1-6 馬爾谷福音 10:46-52

信德是對天主的信心。這信德並非人生而強大，它像耶穌所說的芥菜子，在呵護與耐心等待中，茁壯成長。眼瞎的困境正好是一個鍜練信賴天主的機會。最可怕的，不是物理眼瞎，而是無自知之明的心靈眼瞎。

耶里哥的瞎子，一聽說是耶穌，就有那麼大的信心，是因為他在體認自己的限度中，渴望耶穌的光明。眼瞎、阻撓，都不能阻止他扔下疑慮，高興地走到耶穌跟前。這些行動，正是他信德的表達；耶穌對他的稱讚，正是對他信心的回應。阻止瞎子大喊：「耶穌，達味之子，可憐我吧！」的那群人，看似就像耶穌曾指責為「瞎眼的嚮導」的經師和法利塞人。他們面對弱小者的聲音，不但視而不見，更百般阻撓。耶穌對瞎子的態度，是明眼人的榜樣。要成為心靈的可視者，不僅需要有瞎子對耶穌的信心和渴望，也需要有像耶穌對弱小者的聆聽與關愛。

主啊！求祢使我們認識自己的盲點，常渴望信靠祢的醫治，並在得到祢的治愈中，成為他人被治愈的信心與力量之源。

内容來源取自《和平月刊》

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