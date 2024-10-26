10月26日 常年期第二十九週星期六

厄弗所書 4:7-16 聖詠 122[121]:1-2,3-4,4-5 路加福音 13:1-9

新約屢屢申述每個人都是獨特的。厄弗所書申明：「我們各人所領受的恩寵，是按照基督賜恩的尺度」。耶穌在祂的比喻中，亦講到僕人們領了不同數目的塔冷通。保祿在厄弗所書提到共同建樹一個身體，他在羅馬書和格林多前書，同樣論到基督的身體，並說身體由各肢體組成，肢體各有功用，為構建一個整體。所以，教會內「有些人作先知，有的作傳福音者，有的作司牧和教師」。

在歷史洪流當中的一個特定時間與地點，並在一個特定的民族與文化背景裏面，天主造生了我們，男與女。可以說，祂在每個人身上「預定了」某些因素，致使每一個人都是祂獨一無二的肖像和模樣。所有的不同，都是由天主那裏來的。新約比較注重這種不同和獨特，多於把人視為均等和劃一。耶穌及新約作者不以偏見或嫉妒的眼光，而是以信德的眼光，看待這種不同和獨特。「不同」是天主賜給我們的禮物，理當為此而歡慶，而非惡意排斥、剝削、利用。

主，請教導我們善用祢恩賜的每個塔冷通，合力建樹教會。

内容來源取自《和平月刊》

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