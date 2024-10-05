10月5日 常年期第二十六週星期六

約伯傳 42:1-3,5-6,12-16 聖詠 119[118]:66,71,75,91,125,130 路加福音 10:17-24

門徒的喜樂，源於福傳的工作。他們傳教歸來，非常歡喜，由於體驗到因著耶穌的名，連惡魔也屈服於他們。他們所做的，得到了耶穌的肯定，但祂也提升了他們的喜樂。耶穌對他們說：「你們不要因為魔鬼屈服於你們的這件事而喜歡，你們應當喜歡的，乃是因為你們的名字，已經登記在天上了」（路10:20）。

地上的喜樂，固然是喜樂，但天上的喜樂，才是真正的喜樂。身為基督的門徒，應該努力渴求，竭力追求真正的喜樂。當我們注目天上時，才不會被地上的事物所羈絆。當我們舉心向上時，才不會被世上的虛榮所負累。

耶穌的喜樂，源於聖神的感動及聖父的光榮。父的光榮，就是耶穌的喜樂。當門徒們的福傳工作收到了良好的效果，就是父受到了光榮。耶穌感恩，天父把奧秘啟示給小孩子，使他們認識父，認識子。

福音，就是好消息，就是大喜樂。只有喜樂的基督徒，才是真正的基督徒。

天主，願我們把侍奉祢的喜樂當作最高追求，把傳播福音的使命當作最大喜樂。

内容來源取自《和平月刊》

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