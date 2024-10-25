10 月25日 常年期第二十九週星期五

厄弗所書 4:1-6 聖詠 24[23]:1-2,3-4,5-6 路加福音 12:54-59

主耶穌語重心長，問了門徒兩個關鍵性的問題。在科技蓬勃發展，新知識不斷湧現的今天，人類已掌握到不少方法，去改變在過去難以改變的現象。然而，主耶穌的兩個問題：「你們怎麼不能觀察這個時機呢？你們為甚麼不能由自己來辨別正義的事呢？」至今仍撼動人心！因為放眼世界，貧富懸殊、人性尊嚴被剝削、殘酷的戰爭，仍到處可見。時代的訊號，一再被忽略！即使人心對正義與和平的渴求，昭然在目，仍改不了世界的趨向。

也許，這兩個問題所包含的更深層邀請，是叫我們不要再對周遭發生的事情，冷眼旁觀，但要積極投身，追求正義，捍衛和平。身為主耶穌的門徒，辨別時代徵兆，並以積極的行動回應，是使命，責無旁貸。

讓我們深入反思自己面對世界的態度，深省是甚麼阻礙自己回應天主的邀請去參與祂救贖的工程，讓天國在此時此地建立起來！

主耶穌，祢曾以言以行揭示天國已臨於人間。求祢賜給我們恩寵，回應祢的召叫，積極地參與祢的工程，讓天國得以在世上彰顯。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html