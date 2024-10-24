10月24日 常年期第二十九週星期四

厄弗所書 3:14-21 聖詠 33[32]:1-2,4-5,11-12,18-19 路加福音 12:49-53

耶穌正朝耶路撒冷走去，這是祂世旅途中的最後一程。祂知道擺在前方的恐怖，並把它喻作「火」和「洗禮」。

忠於使命與畏懼前景，在祂心內交戰。祂焦急要將使命完成，但又有點卻步。

祂以「火」喻考驗。這火的考驗會揭露誰選擇站在祂的一邊，誰選擇與祂對抗。耶穌「是來送分裂」，或更好說，人因為讚同或反對祂，而分裂。這也是耶穌本人的經驗，亦是第一個人被捲入這反對的火燄中。

耶穌又談到沉浸在水中的「洗禮」。言下之意：當反對派到了瘋狂的地步，祂沉浸在十字架上的經驗。前景非常可怕，祂「是如何焦急，直到它得以完成」。

耶穌說過，做祂的門徒，同樣要面對衝突與分歧。身為門徒，我的立場需要正確和堅定，即使反對我者，是我的至親，我也要捍衛基督的價值。

主耶穌，感謝祢容許我罕有地一瞥祢的心思念慮。我看見祢擁抱困難和命運的真誠開放。請助我開放接納祢願意加給我的一切，堅定地信靠我非獨自一個，因為祢與我同在。

内容來源取自《和平月刊》

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