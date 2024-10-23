10月23日 常年期第二十九週星期三

厄弗所書 3:2-12 （詠）依撒意亞先知書 12:2-3,4,5-6 路加福音 12:39-48

耶穌用僕人因為不知道主人何時回來，而不做好準備，來比喻那些知道天主旨意，卻不奉行的人。跟明知故犯或明知應該，卻不行善的基督徒相比，那些因為不認識天主而犯錯的非基督徒，反而更易進入天國。

福音中伯多祿的回答也很有意思，他問耶穌講比喻的對象是他們，還是眾人。耶穌沒有正面回答，卻反問伯多祿：誰是忠信及精明的管家？門徒既然跟隨了耶穌，就當為傳揚福音、為服務他人、為天國的臨現，努力承行天主的旨意。門徒不會因為成為門徒，而預先知道耶穌何時再來，反該著眼於好好地活在當下，讓每一刻都在活出信仰。

耶穌教導我們要愛主愛人，以言以行活出我們所相信的。為「在天主前致富」（路12:21），為進天國，我們必須要做足準備。

主耶穌，求祢幫助我們時刻醒寤，為天國的臨現而努力，好能放心大膽，懷著依恃之心，進到天父面前。

内容來源取自《和平月刊》

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