10月22日 常年期第二十九週星期二

厄弗所書 2:12-22 聖詠 85[84]:9-10,11-12,13-14 路加福音 12:35-38

「我要聽天主上主說的話：祂向自己的聖者和子民，以及向祂回心轉意的人，所說的話確是和平綸音。」（詠85:9）

聖詠第八十五首可分為三段：在第一段（1-4節），詩人稱揚上主的恩慈 ─ 祂垂憐並紓解人的苦困，赦免並遮掩人的罪過，抑制並止息祂對人的盛怒。第二段（5-8節），籲人在自知不足，無力行善時，轉向天主，呼求祂的救恩。末段（9-14節），說真心歸向天主的人，必享康樂幸福。

今天禮儀宣讀的，是這聖詠的最末一段。詩人認為在人的五官當中最重要的是有耳能聽，因為上主的聲音是和平綸音，聽而服從的必得救恩。

主耶穌也曾說過：「有耳聽的，聽罷！」（瑪13:9; 谷4:9; 路8:8）。所以，當我們誠心祈禱之後，還需靜心等候，細聽天主的答覆，守候祂的和平綸音。耶穌是將天上的平安帶進人間的和平之王，祂在各種混亂的境況中，將祂的平安賜給真心愛祂的人，就是那些靜聽福音，且聽而相信，並在生活中實踐的人。

主，請淨化我的心靈耳朵，教我常常聽到祢的聲音，並遵照實行。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html