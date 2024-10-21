10月21日 常年期第二十九週星期一

厄弗所書 2:1-10 聖詠 100[99]:2,3,4,5 路加福音 12:13-21

有人尋求以安全感代替信德，以擁有財物代替望德，以自私自利代替愛德。可是，耶穌告訴我們，為自己厚積財產，而不在天主前致富，到頭來只是一場空。

「得救並不是出於我們自己，而是天主的恩惠」。當我們害怕或缺乏安全感時，應該做的，不是奪取財富、權力或地位，而是在天主的臨在中行走，聆聽祂的話語。信仰天主是給生命奠基，是奠下堅如盤石的基礎，讓我們能踏實地擺脫物慾的奴役，活出真正的自由。

「我們都是在基督耶穌內受造的，為行天主所預備的各種善工」。生命的意義在於關係：在於人與天主、人與人、人與天下萬物的關係。人並不孤獨，與一切休戚相關。耶穌要求我們為他人而活，但只有與祂結合，才能真正做到。

仁慈的天父，我們是祢的人民，是祢牧場的羊隊。求祢啟迪我們，甚麼是必要的，甚麼是正確的，免我們陷於一片迷惘。

内容來源取自《和平月刊》

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