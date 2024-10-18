10月18日 聖路加聖史慶日

弟茂德後書 4:10-17 聖詠 145[144]:10-11,12-13,17-18 路加福音 10:1-9

聖詠集收錄了不少讚美詩，有頌讚天主的奇妙化工，也有宣揚祂的顯赫大能和無限仁慈等等。題為「讚美天主的各種美德」的第145首聖詠，便是一例。我們每次讀天主怎樣在歷史中，屢次解救以色列子民，實乃稱揚天主的救恩。聖史路加也是一樣。在福音的開端，他清楚表明他要寫下有證有據的歷史（路1:1-3）。他的另一部作品，宗徒大事錄更有部分內容是他自己的親身經歷。教會傳統謂路加曾陪伴保祿往斐理伯傳教。保祿兩次繫獄期間，都有路加留在身邊。在宗徒大事錄第27章，路加更以第一人稱的日記形式，記錄了他隨保祿往羅馬上訴時，在海中遇到的險境。路加筆下的兩卷書，給我們展示了天主對人的愛，尤其對弱小者的福佑，及天主救恩的普世性。這點相信在路加陪伴保祿往地極（羅馬）時，體會最深。

並不是每個人都蒙召做傳教士，但每個人都應勤讀聖經，因為每次的閱讀，都是在頌揚天主的美善。

主，感謝祢默感了聖史路加，以細膩的筆觸，給我們敍述了祢驚天動地的偉大工程。

内容來源取自《和平月刊》

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