10月17日 常年期第二十八週星期四

聖依納爵．安提約基亞 （主教，殉道）（紀念） 厄弗所書 1:1-10 聖詠 98[97]:1,2-3,3-4,5-6 路加福音 11:47-54

聖依納爵．安提約基亞是繼伯多祿之後，治理安提約基亞教會的主教。在公元107年的教難，聖人被押解到羅馬，受野獸吞噬之刑。面對將他處死的酷刑，聖依納爵不但沒有退縮，還請求羅馬的信眾不要採任何營救他的行動，充分表現出他對上主的委身。他祈望透過殉道來頌揚天主的光榮，說：「祭台準備好了，讓我犧牲吧！我是主的麥粒，藉野獸的牙齒磨成麵粉，好成為純潔的祭餅。」

聖人無懼死亡，以浪漫又謙恭的心情迎接酷刑，因為他體會到，人生在世幾十年光景，原來是從永遠直到永遠之間的一瞥閃耀，是有限接觸永恆。天主在創世以前，已在基督耶穌內祝福了每一個人，並揀選了我們透過耶穌基督而歸於祂，為頌揚祂恩寵的光榮（弗1:3-6）。天主在創世以前在我們身上展開的工程，一直延綿，直到世界終結，即天下萬物都總歸於基督元首，臻於圓滿之時（弗1:10）。

聖依納爵安提約基亞，請為我們代禱。願我們

都能步武您的芳表，豁然開朗，擁抱永恆的真天主。

内容來源取自《和平月刊》

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